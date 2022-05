Serie A, cambia il calendario dell’ultima giornata! Accolta una richiesta

Durante l’Assemblea della Lega Calcio di oggi, cambierà ufficialmente il calendario dell’ultima giornata di campionato. Nel dettaglio, come richiesto, sarà anticipata la gara tra Torino e Roma per permettere ai giallorossi di preparare la finale di UEFA Conference League.

RICHIESTA ACCOLTA – Dopo la richiesta per preparare la finale di UEFA Conference League e la mozione sui social network – dove oggi è spopolato l’hashtag “Anticipate la Roma” – la Lega Calcio ha deciso di cambiare il calendario dell’ultima giornata. La gara dei giallorossi contro il Torino sarà infatti disputata venerdì, con la contemporaneità che sarà garantita. Specialmente per la lotta all’Europa. Il tutto, naturalmente, per permettere alla squadra di Mourinho di preparare la grande partita di Tirana contro il Feyenoord, in programma mercoledì 25 maggio.