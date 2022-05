Bastoni recupera, ma non dal 1′! Inzaghi decide il sostituto – Sky

In attesa delle formazioni ufficiali di Juventus-Inter, da Sky Sport arrivano le ultime sulle scelte di Simone Inzaghi a ridosso del calcio d’inizio. Non partirà titolare Alessandro Bastoni.

SCELTA IN DIFESA – A pochi minuti dal calcio d’inizio di Juventus-Inter, arriva una conferma: Alessandro Bastoni non sarà in campo dal primo minuto. Il difensore nerazzurro ha infatti recuperato, ma soltanto dalla panchina. Al suo posto, secondo le notizie che arrivano da Sky Sport, Danilo D’Ambrosio. In attesa delle formazioni ufficiali che dovrebbero arrivare a momenti.