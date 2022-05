Marianella: «Inzaghi, grande lavoro. Gli faccio solo un appunto»

Massimo Marianella è intervenuto negli studi di Sky Sport per analizzare il momento dell’Inter in attesa della finale di Coppa Italia. Il noto telecronista ha fatto il punto anche e soprattutto sul lavoro di Simone Inzaghi.

STAGIONE POSITIVA – Questa l’analisi di Massimo Marianella su Simone Inzaghi e il suo operato all’Inter: «Ha fatto un grande lavoro. Forse gli si può fare un solo appunto, ovvero che a un certo punto la sua Inter è diventata un po’ prevedibile. Evidentemente gli avversari l’hanno studiata e non ha trovato delle alternative immediatamente. In ogni caso, in questo che è stato il campionato degli allenatori, bisogna fargli un plauso. Ha ereditato una squadra che doveva ristrutturarsi dal punto di vista economico, quasi in una fase di ristrutturazione. Secondo me più che le critiche sono i complimenti che gli andrebbero fatti».