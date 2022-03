Serena: «Inter, sconfitta con la Juventus spezzerebbe speranze scudetto»

Aldo Serena, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport, ha parlato di Juventus-Inter, in programma domenica alle 20:45

SCUDETTO – Aldo Serena parla a proposito di Juventus-Inter, in programma sabato alle 18: «Juventus-Inter? Decisiva per tutte e due, ma certo se i nerazzurri perdono spezzano molte delle speranze scudetto. Favorita? Questo non lo so, ai bianconeri ora è difficile fare gol mentre l’Inter tende a sbilanciarsi con molti effettivi per farne ed incassa contropiedi pericolosi. I nerazzurri dovranno modificare l’atteggiamento se vuole portare a casa punti, la Juventus può sperare che la foga di cercare la vittoria comprometta la fase difensiva nerazzurra».

MERCATO – Serena parla del passaggio fra Dzeko a Lukaku nell’attacco nerazzurro e commenta la stagione del bosniaco: «Contestualizzando l’operazione certo, è stata una mossa azzeccata. Anche perché l’Inter non poteva spendere. Oltretutto Dzeko mi sembra più adatto ad Inzaghi che lo sollecita di più nella costruzione dell’azione. Qualità? Ha sempre il controllo su tutto, non gli sfugge nulla nello sviluppo dell’azione offensiva e questo rende ogni sua scelta la migliore possibile. Giocatore di raffinata intelligenza».

Fonte: Tuttosport – Guido Vaciago