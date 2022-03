Zanetti invitato al sorteggio dei Mondiali: presenti altri quattro ex Inter – CdS

Zanetti ieri non era presente ad Appiano Gentile per seguire l’allenamento della squadra in vista di Juventus-Inter perché invitato a Doha per i sorteggi dei Mondiali. Invitati dalla Fifa, secondo il Corriere dello Sport, anche altri quattro ex nerazzurri.

IN QATAR – I mondiali di calcio in Qatar andranno in scena dal 21 novembre al 18 dicembre, e purtroppo l’Italia per la seconda volta consecutiva farà da spettatore. Intanto, Javier Zanetti, vice-presidente dell’Inter, è stato invitato dalla FIFA per i sorteggi dei mondiali, in programma domani, 1 aprile. A Doha, però, sono già arrivati anche altri ambasciatori da tutto il mondo: invitati dalla FIFA anche altri quattro ex giocatori dell’Inter, tra questi Marco Materazzi, Andrea Pirlo, Diego Forlan e e Lothar Matthaus. Presenti anche David Beckham e Kakà.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.