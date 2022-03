Inter, con la Juventus serve la personalità: chi risponderà in campo?

Juventus-Inter sarà una partita per cuori forti. Proprio per questo i giocatori di Inzaghi dovranno mettere in campo la personalità che tanto è mancata nelle ultime uscite.

GARA TEST – Juventus-Inter sarà una partita tosta. Dura, e come dice un vecchio motto di conseguenza i duri dovranno giocare. Un tema non secondario in casa nerazzurra. Perché nell’ultimo periodo agli uomini di Inzaghi ha difettato proprio la personalità. E la sfida di Torino sarà un test davvero insidioso.

PARTITA DECISIVA – La rivalità tra Juventus e Inter non ha bisogno di spiegazioni. In più per i nerazzurri la sfida è in trasferta. E a Torino le vittorie arrivano da sempre col contagocce. Poi si aggiunge il peso specifico: l’Inter vede il Milan scappare, ma anche la Juventus che è solo un punto dietro. Una sconfitta sarebbe psicologicamente molto pesante. Giocare con tutto questo in testa non è semplice. E richiede una risposta di carattere. Una cosa che si è vista praticamente in una gara sola: l’unica non in Serie A, a Liverpool.

RISPOSTA CERCASI – L’Inter è chiamata a una reazione. Specialmente dai giocatori. Da un mese quasi ogni occasione sul campo è stata buttata, tra approcci sbagliati, errori clamorosi in entrambe le fasi, paura palpabile. La sfida di Torino è realmente l’ultima spiaggia. E serve dimostrare qualcosa. I giocatori per primi devono far vedere di poter ancora dire la loro in questo campionato. Serve un segnale, forte, dopo un periodo di incomprensibile abulia. E in un senso o nell’altro arriverà di sicuro.