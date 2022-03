Juventus, inchiesta Prisma: presto saranno ascoltati altri due giocatori – CdS

Juventus, seguono le indagini della Procura di Torino per quanto riguarda l’inchiesta Prisma. Secondo il Corriere dello Sport, presto saranno ascoltati altri due giocatori bianconeri.

INCHIESTA – Juventus indagata dalla Procura di Torino per falso in bilancio nell’inchiesta Prisma. Il lavoro dei pm, secondo il Corriere dello Sport, non finisce qui. Anzi, continuerà a passare dalle audizioni di altri calciatori bianconeri. Così dopo Paulo Dybala, Alex Sandro e Federico Bernardeschi, in questi giorni potrebbero essere ascoltati Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, sempre in qualità di persone informate sui fatti (presto anche Buffon?).

Fonte: Corriere dello Sport – Nicola Balice

