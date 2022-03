Juventus-Inter, Inzaghi vara mossa anti-Vlahovic: Skriniar alla Bremer – TS

Juventus-Inter è in programma domenica alle 20:45. Inzaghi prepara le mosse per arginare Vlahovic: il tecnico, secondo Tuttosport, pensa a Skriniar “alla Bremer”

PIANO – Juventus-Inter è in programma domenica. Per la sfida dell’Allianz Stadium Inzaghi dovrà quasi certamente rinunciare a de Vrij: oggi sarà una giornata decisiva in tal senso, ma c’è pessimismo circa il recupero. Con la difesa senza l’olandese, il tecnico dell’Inter ed il suo staff stanno pensando ad una mossa per arginare Vlahovic: Milan Skriniar in marcatura ad uomo sul serbo. Come riferimento verrà usato quanto fatto da Geison Bremer contro l’attaccante della Juventus, di fatto annullato nelle due sfide in cui è stato marcato dal difensore brasiliano.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino