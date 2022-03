Inter, con la Juventus serve inziare bene: alla ricerca dell’approccio giusto

In Juventus-Inter i nerazzurri dovranno trovare l’approccio giusto. Una cosa che non riescono a fare o quasi da oltre un mese.

GARA IN CUI TUTTO CAMBIA – Il periodo di crisi dell’Inter è iniziato con la sconfitta col Sassuolo. Nella fase precedente i risultati non erano scintillanti, ma il calendario aveva riservato una serie senza fine di big match. Era insomma fisiologico non vincere sempre. Poi però sono arrivati Sassuolo, Genoa, Salernitana, Torino e Fiorentina. Per una sola vittoria. E coi neroverdi tutti, da Inzaghi ai giocatori ai media ai tifosi, hanno sottolineato un fatto: l’approccio è stato sbagliato.

PROBLEMA DI APPROCCIO – L’Inter contro il Sassuolo è entrata in campo con un atteggiamento che di fatto ha compromesso la gara. Forse troppo convinta. Come se la vittoria dovesse arrivare per diritto, superato il periodo più difficile del calendario. Da subito i giocatori sono finiti in balia degli avversari. Una mezz’ora da incubo, che ha portato il 2-0. Che poi non sono riusciti a ribaltare per una serie incredibile di errori. E qui l’Inter si è di fatto scavata la fossa. Tutto da sola. Ma il primo passo è stato quell’approccio.

QUESTIONE RIPETUTA – Da quella partita i problemi sono continuati. Col Genoa l’Inter è andata in campo timida, se non proprio impaurita. Altro approccio discutibile. Fino ad arrivare al match con la Fiorentina. Dove, ancora una volta, i nerazzurri hanno buttato un tempo a causa di un approccio sbagliato. Un problema che è diventato costante. E in vista della Juventus va risolto.

SVOLTA DA TROVARE – Juventus-Inter è un big match. Questo sicuramente aiuta a tenere la tensione alta. Ma ricordate il derby di Coppa Italia? Una partita dominata dalla paura, con squadre bloccate. Inzaghi in questa settimana deve trovare la chiave per risvegliare i suoi giocatori. Che ormai da più di un mese approcciano male praticamente ogni gara, per motivi sempre diversi. E cominciando male finiscono spesso peggio.