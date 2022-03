Italia, Mancini resta o va via? Da Coverciano una sensazione chiara – TS

Roberto Mancini in queste ore sta pensando se proseguire o meno la sua avventura in Nazionale. Secondo l’edizione odierna di TuttoSport, da Coverciano c’è una sensazione chiara.

DA COVERCIANO – Roberto Mancini dopo i dubbi dell’immediato dopo la partita contro la Macedonia del Nord, è sempre più propenso a restare alla guida della nazionale italiana. È questa la sensazione che si respira a Coverciano. Dalla Federazione e in particolare da Gravina c’è già stata la conferma del tecnico, con l’intenzione di rispettare il contratto fino al 2026. Il dubbio resta? Mancini intanto prepara comunque la gara contro la Turchia, che potrebbe segnare un punto di (ri)partenza per la Nazionale. Gli spiragli per vedere ancora Mancini sulla panchina azzurra ci sono: diversi gli indizi che portano a pensare che il CT voglia proseguire il suo lavoro, culminato con il trionfo agli Europei.

Fonte: TuttoSport – Stefano Salandin

