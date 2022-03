VIDEO HIGHLIGHTS – Eriksen, 114” e ritorno al gol in Olanda-Danimarca. Pure un palo

Per Eriksen la serata di ieri è stata quella dell’ultimo passo nel definitivo ritorno a fare il calciatore, 287 giorni dopo l’arresto cardiaco agli Europei. Gli sono bastati 114” per fare gol in Olanda-Danimarca: ecco il video con gli highlights.

LO SQUILLO DEL CAMPIONE – Christian Eriksen è entrato in campo all’intervallo di Olanda-Danimarca, sul punteggio di 3-1, al posto di Jesper Lindstrom. Un momento tanto atteso: prima presenza in nazionale a 287 giorni dall’arresto cardiaco contro la Finlandia agli Europei, il 12 giugno 2021. L’ex centrocampista dell’Inter non si è fatto attendere: 114 secondi dopo il suo ingresso ha scagliato in rete col destro, quasi all’incrocio, un cross arretrato di Andreas Skov Olsen. La Danimarca ha poi perso 4-2 (vedi articolo), ma Eriksen ha ricevuto lo stesso gli onori (escluso un episodio deplorevole…) tanto da risultare migliore in campo. Ha pure preso un palo con un gran tiro da fuori. E ora per lui martedì ci sarà l’atteso ritorno al Parken nell’amichevole con la Serbia (ore 18).

Questo il video con gli highlights di Olanda-Danimarca (parte dall’ingresso di Eriksen), tratto dall’account YouTube OnsOranje.