Scamacca, il Milan insidia l’Inter: punta il doppio colpo dal Sassuolo – SI

Non c’è solo l’Inter per Scamacca. L’attaccante del Sassuolo, secondo Sportitalia, è un obiettivo del Milan che ha due giocatori nel mirino dai neroverdi. In arrivo derby anche sul mercato?

CONCORRENZA PRESENTE – Per qualche mese si è detto di Gianluca Scamacca come giocatore destinato all’Inter. L’attaccante del Sassuolo resta uno dei nomi principali per il mercato estivo, ma i nerazzurri non sembrano più essere soli. Come riporta Sportitalia, su di lui è piombato anche il Milan. I rossoneri puntano un doppio colpo: sia Scamacca sia Domenico Berardi. Se quest’ultimo da tempo non è più un obiettivo dell’Inter il centravanti sicuramente sì. Attesi ulteriori sviluppi, con concorrenza anche per l’altro neroverde Davide Frattesi (vedi articolo).