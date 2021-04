Serafini: «Nell’Inter Dybala-Lukaku da sogno! Meglio di Lautaro Martinez»

Serafini, pur essendo tifoso del Milan, sponsorizza la coppia d’attacco Dybala-Lukaku per l’Inter. Il giornalista, ospite della trasmissione di Sportitalia “Aspettando il weekend”, ritiene l’argentino della Juventus migliore di Lautaro Martinez.

PREFERENZA – Luca Serafini trova un possibile miglioramento in attacco: «Nell’Inter di Antonio Conte la coppia con Paulo Dybala e Romelu Lukaku sarebbe da sogno. Secondo me Dybala costante è più forte di Lautaro Martinez, però ne giocherebbe uno solo. Lautaro Martinez, negli ultimi anni, è uno dei pochi attaccanti che segna anche in nazionale, quando ci va: non è stato continuo nemmeno Sergio Aguero. Lui è bravo, però nell’ultimo anno la storia del Barcellona lo ha reso molto up and down. In assoluto, come fantacalcio, Conte con Dybala e Lukaku avrebbe una coppia fantastica».