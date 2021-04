Marianella: «Inter prima? Detto dal via! Eriksen uomo in più, resta un asse»

Marianella è sicuro: l’Inter vincerà la Serie A, e lo riteneva già prima dell’inizio del campionato. Il giornalista, nel corso di “23” su Sportitalia, ha parlato delle scelte di Conte incluso Eriksen.

IRRAGGIUNGIBILE – Massimo Marianella è convinto che solo l’Inter possa perdere la Serie A: «In questo momento direi onestamente di sì. Io pensavo che l’Inter sarebbe stata la squadra più forte di questo campionato prima che cominciasse, a maggior ragione lo penso adesso risultati e gioco alla mano. La grande forza, in questo momento, dell’Inter è avere un allenatore come Antonio Conte che non permetterà distrazioni o cali mentali. In questo momento penso che lo possa perdere solo l’Inter».

LE SCELTE – Marianella si sofferma sulle opzioni per Conte: «Stefano Sensi non l’ha avuto l’Inter tanto nella prima parte della stagione. È quello che può essere l’uomo in più, un jolly, ma ha tante certezze e un altro che doveva essere l’uomo in più: Christian Eriksen, che ha dato già un suo contributo. Però l’asse resta quella linea che arriva fino a Romelu Lukaku, passa da Nicolò Barella e parte da una difesa straordinaria, che ha trovato il suo equilibrio in questa stagione».