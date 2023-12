Senza Buchanan il Club Brugge si ferma: pareggio nel big match

Con l’obiettivo di mercato dell’Inter Buchanan fuori, il Club Brugge non riesce a vincere il big match di Jupiler Pro League contro l’Union Saint-Gilloise. Finisce 1-1 la sfida con la capolista.

MEZZO STOP – Il Club Brugge di Tajon Buchanan non riesce ad accorciare sull’Union Saint-Gilloise, primo in classifica in Jupiler Pro League. Ma l’esterno canadese, possibile acquisto dell’Inter a gennaio, non ha responsabilità nell’1-1 di stasera. Questo perché è rimasto per la seconda volta consecutiva fuori dai convocati, come nella vittoria per 1-6 sul Molenbeek prima di Natale. Per Buchanan restano venti le presenze col suo club fra campionato e UEFA Europa Conference League, con tre gol. L’ultima lo scorso 10 dicembre, nello 0-0 in casa del Mechelen. In gol per l’Union Saint-Gilloise Gustaf Nilsson al 25’ e pari di Igor Thiago al 56’ su rigore, col Club Brugge quinto a -14 dalla vetta. E bisognerà capire se a gennaio Buchanan ci sarà ancora o avrà un’altra maglia nerazzurra, quella dell’Inter.