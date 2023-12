Esposito scaccia la sfortuna: assedia il Bari ma fa gol solo al 92’

Serata da protagonista per Esposito, in gol in Sampdoria-Bari nel recupero. L’attaccante in prestito dall’Inter, titolare così come Stankovic, firma al 92’ l’1-1 nella partita che completa il girone d’andata di Serie B.

IL RISCATTO – Nella sfida fra due deluse di questa Serie B nessuna fra Sampdoria e Bari chiude l’anno coi tre punti. I biancorossi si illudono al Ferraris, ma i blucerchiati trovano l’1-1 al 92’. Sono tante le occasioni costruite da Sebastiano Esposito, in prestito dall’Inter e principale ex di serata. Sull’ultimo pallone del primo tempo potrebbe sbloccarla ma la sua punizione dal limite si infrange sulla traversa. A inizio ripresa Esposito ha un’altra grande chance per sbloccare il risultato, la spreca calciando a lato da ottima posizione. All’ora di gioco però quasi si inventa un eurogol, con splendido destro sul quale il portiere Brenno non potrebbe fare nulla che esce di un soffio. Tante occasioni della Sampdoria, ma alla fine a segnare è il Bari: al 79’ contropiede, il subentrato Jéremy Ménez manda nello spazio sulla destra Giuseppe Sibilli che davanti all’altro ex Inter Filip Stankovic non sbaglia. Ma proprio al 92’, su cross da destra dal fondo, Esposito non può mancare l’appuntamento con l’1-1: non esulta, da ex. Per lui quarto gol in questa Serie B, secondo di fila dopo quello con la Feralpisalò tre giorni fa. Poi si chiude con un rosso a Ménez, che dopo il giallo applaude l’arbitro.