Genoa-Inter, si candida Sanchez! Per Inzaghi un dubbio in difesa – Sky

Dopo la vittoria in casa contro il Lecce, l’Inter sarà impegnata in casa del Genoa per l’ultima sfida del 2023. Simone Inzaghi dovrà far fronte ancora ad alcune defezioni, su tutte l’assenza importante di Lautaro Martinez. Dopo la prestazione tra luci e ombre di Marko Arnautovic, in attacco si candida anche Alexis Sanchez. Secondo Sky Sport, un altro dubbio riguarda la difesa.

LE ULTIME – Lavoro ad Appiano Gentile anche nel giorno di Santo Stefano, in vista dell’ultima sfida del 2023 al Marassi contro il Genoa. Hanno lavorato in palestra Federico Dimarco e Lautaro Martinez, che contro i rossoblù non ci saranno. Chi proverà ad esserci, invece, è Denzel Dumfries, almeno per la panchina. Assenze che inevitabilmente condizioneranno le scelte di Simone Inzaghi, che contro il grifone potrebbe riproporre l’attacco formato da Marcus Thuram e Marko Arnautovic. Secondo quanto riportato da Sky, anche Alexis Sanchez si candida per una maglia da titolare. Sulla fascia sinistra ci sarà anche Carlos Augusto, mentre sarà confermato tutto il centrocampo con Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan. L’unico dubbio è in difesa, dove potrebbe tornare dal primo minuto Benjamin Pavard, che ha dato ottimi segnali col Lecce, ma sarà difficile togliere Yann Bisseck.