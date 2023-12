Dumfries lavora sul campo: Genoa-Inter possibile? Le ultime – SM

Dumfries, infortunatosi contro il Napoli, inizia a intravedere il ritorno in campo. L’olandese infatti ha lavorato sul campo ma la decisione di Inzaghi arriverà solo tra qualche giorno. Lautaro Martinez e Dimarco hanno svolto solo lavoro in palestra: per il ritorno in campo se ne parlerà con l’anno nuovo. Di seguito quanto riportato da sportmediaset.it

SENSAZIONI POSITIVE – Denzel Dumfries si avvicina sempre di più al ritorno in campo dopo il risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra accusato durante la sfida con il Napoli. L’olandese oggi è tornato a lavorare sul campo e dunque aumentano le sensazioni positive in vista della sfida con il Genoa di venerdì 29 dicembre, in programma al Ferraris alle ore 20.45. Simone Inzaghi però non intende rischiare e solo tra qualche giorno deciderà se convocare Dumfries. Le due assenze certe contro i rossoblù saranno quelle di capitan Lautaro Martinez e Federico Dimarco che hanno lavorato solo in palestra: per rivederli in campo si deve attendere il nuovo anno ormai alle porte.