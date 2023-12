Genoa come l’Inter: allenamento anche per Santo Stefano prima della sfida

Riunione negli uffici di Gilardino e allenamento pomeridiano anche nel giorno di Santo Stefano. Genoa in campo prima della sfida con l’Inter, di seguito il report pubblicato sul sito ufficiale del club rossoblù.

L’ALLENAMENTO – “È scattato oggi, giorno di Santo Stefano, il count-down per l’anticipo con l’Inter, in programma venerdì in uno stadio esaurito da giorni. Computer accesi di buon mattino nell’ufficio di mister Gilardino per una serie di riunioni incrociate con i collaboratori, allo scopo di fare il punto della situazione e imbastire il piano di lavoro. La squadra è arrivata al centro sportivo per l’ora di pranzo dopo due giorni di libertà. I preparatori hanno diretto la parte atletica in palestra per i consueti circuiti individuali. Prove graduali di reinserimento per gli elementi assenti nelle ultime partite, a margine del programma imperniato su esercitazioni tattiche e partitella per possesso palla e altri incisi tematic”.

Fonte: genoacfc