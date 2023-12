Onana altra incertezza e gol, ma super rimonta Manchester United!

Onana fa di nuovo una figura non certo entusiasmante col Manchester United, ma alla fine può esultare. I suoi, sotto 0-2 all’intervallo contro l’Aston Villa che puntava il primo posto, rimontano e vincono 3-2.

CHE IMPRESA – Proprio quando sembrava finita la stagione del Manchester United i Red Devils si rialzano. Lo fanno in maniera epica, ribaltando l’Aston Villa da 0-2 a 3-2. Per André Onana però è un’altra serata di critiche, per l’incertezza al 21’ su una punizione di John McGinn non toccata da nessuno sulla quale resta sorpreso e lascia entrare il pallone in rete. Cinque minuti dopo corner Clément Lenglet tocca al centro per Leander Dendoncker che raddoppia. E all’intervallo si va coi cori dei tifosi per l’esonero di Erik ten Hag. Ma dall’intervallo Onana e i suoi riemergono con altra voglia: ad Alejandro Garnacho viene annullato un gol per fuorigioco, al 59’ trova l’1-2 in tap-in e al 71’ pareggia. L’inerzia è cambiata e all’82’ Rasmus Hojlund sfrutta un rimpallo in area per girare in rete il pallone del 3-2. Non c’è certo la firma di Onana, che da quando ha lasciato l’Inter non se la passa certo bene, ma per il Manchester United sono tre punti del rilancio. E l’Aston Villa deve mordersi le mani: poteva andare in vetta alla Premier League.