Sensi, buone notizie per la Sampdoria: torna a disposizione – TS

L’Inter ha pareggiato 0-0 contro il Genoa e ha perso una grande occasione visto il passo falso del Milan. I nerazzurri a centrocampo non hanno tenuto bene il pallino del gioco nello stadio che, da gennaio, è diventato di Stefano Sensi.

NOTIZIE – Buone notizie per la Sampdoria di Marco Giampaolo. Stefano Sensi, come riporta Tuttosport, è regolarmente arruolabile per la partita di domani sera tra Atalanta e blucerchiati. Il tecnico della Samp ritrova infatti il suo trequartista che si era fermato settimana scorsa per un piccolo problema fisico. Un recupero importante dunque per Sensi che può tornare a regalare colpi in campo e riconquistare sempre più fiducia.

Fonte: Tuttosport