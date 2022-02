Inter, il programma di oggi ad Appiano. Una convinzione presente – TS

L’Inter vuole dimenticare il periodo nero di febbraio e ripartire. La seconda parte di stagione deve avere altri ritmi per i nerazzurri se vogliono puntare allo scudetto a fine anno. Intanto ecco il programma di oggi ad Appiano Gentile con la squadra di Simone Inzaghi pronta per il Milan.

PROGRAMMA – L’Inter martedì affronta il Milan nel derby di andata delle semifinali di Coppa Italia. I nerazzurri hanno bisogno di una vittoria per riaccendere la scintilla e dimenticare il mese nero di febbraio. Il derby è una partita speciale ma per vincerla e uscire dalla crisi serve che Inzaghi svolga un lavoro accurato con la squadra. Come riporta Tuttosport quest’oggi l’Inter si ritrova ad Appiano Gentile per analizzare il pareggio di Genova contro i rossoblu di Blessin tramite l’uso di video. Il tecnico analizzerà cosa non è andato e cosa è andato di quella partita. Gli errori in difesa sono da non ripetere, ovviamente ma ci sono anche altre cose da sfruttare: 14 i calci d’angolo calciati e una sola grande occasione. Troppo poco per chi, fino a gennaio, aveva fatto dei calci piazzati un fattore determinante. Ritrovare il gol degli attaccanti è fondamentale ma, secondo Tuttosport, ad Appiano Gentile tira un’aria di concordanza. Basterà infatti che uno degli attaccanti ritrovi la via della rete e questo ‘incantesimo’ magico si romperà definitivamente.

Fonte: Stefano Pasquino – Tuttosport