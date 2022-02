D’Ambrosio e quel dato che fa impressione: mai preso gol con lui

L’Inter ha pareggiato a Genova 0-0 l’ultimo match giocato in Serie A. Un risultato che ovviamente non può far contenti i nerazzurri visto l’ennesimo passo falso del Milan in campionato. Intanto però salta all’occhio un dato riguardante Danilo D’Ambrosio.

TALISMANO – L’Inter venerdì scorso contro il Genoa ha visto andare in panchina Milan Skriniar per far spazio a Danilo D’Ambrosio nella linea difensiva a tre. Una scelta che ha sorpreso molti con Simone Inzaghi che ha spiegato nel post partita affermando come volesse far riposare il difensore slovacco. Ebbene, con D’Ambrosio in campo, l’Inter ha dalla sua un dato incredibile. In totale sono 12 le partite giocate dal numero 33 nerazzurro, ben 6 da titolari con 602 minuti totali accumulati. L’Inter, in queste partite, stando a quanto raccolto da Kickest.it, non ha mai preso gol. Un dato incredibile che racconta di come D’Ambrosio, al fianco di uomini di livello, possa ancora dire la sua.