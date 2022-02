Cambiaso, buone notizie. Lo stop in Genoa-Inter non è grave – TS

L’Inter ha pareggiato 0-0 in casa del Genoa venerdì sera con i nerazzurri che hanno perso un’altra chance di aggancio alla vetta. La squadra di Simone Inzaghi deve ripartire quanto prima. Intanto però arrivano buone notizie per Andrea Cambiaso, giocatore del Genoa fattosi male contro l’Inter.

SOSPIRO DI SOLLIEVO – Il Genoa può tirare un sospiro di sollievo. Secondo quanto riportato da Tuttosport l’infortunio accusato da Andrea Cambiaso durante Genoa-Inter è meno grave del previsto. Per rivedere in campo l’esterno sinistro che piace anche all’Inter, potrebbero bastare solamente 20 giorni e tornare a disposizione dunque prima della prossima sosta delle nazionali. Niente lesioni al legamento del ginocchio, solo uno stiramento. Contro l’Inter aveva avuto un grande impatto, una buona notizia per il Genoa ma anche per l’Inter che lo monitora sempre in ottica futura.

Fonte: Tuttosport – Marco Bisacchi