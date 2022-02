Inter, il calendario è da ‘bollino rosso’, altro che favorevole – TS

L’Inter non è riuscita per due volte a volare in vetta sfruttando i passi falsi del Milan. I nerazzurri hanno pareggiato l’ultima in casa del Genoa per 0-0 e più in generale non vincono da 4 partite in Serie A. Il calendario però non aiuta.

BOLLINO ROSSO – L’Inter ha bisogno di tornare a vincere. E per farlo serve ritrovare i gol degli attaccanti e quella spensieratezza che è stata preziosa nei mesi scorsi. Non vincere da 4 partite potrebbe pesare dal punto di vista psicologico con l’Inter che però è attesa da un calendario infernale, da bollino rosso. Come spiega bene infatti Tuttosport, per l’Inter ora c’è il derby di andata nelle semifinali di Coppa Italia contro il Milan poi due giorni soltanto per preparare la sfida alla Salentinana. Dopo i campani l’Inter vola prima a Liverpool per tentare l’impresa in Champions League per poi tornare, con le scorie della Champions, al Grande Torino contro i granata di Juric, mai semplici da affrontare. Prima della sosta poi c’è la sfida alla Fiorentina di Italiano a San Siro. All’andata i nerazzurri erano andati in difficoltà e i viola, se in forma, sono sempre temibili. Poi la pausa con Inzaghi che incrocerà le dita per i vari nazionali e infine a Juventus una volta tornati. Insomma. Non una calendario facile.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino