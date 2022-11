Sconcerti: «Inter, uno ha alzato livello della mediana! Brozovic? Inzaghi…»

L’Inter andrà a Torino a sfidare la Juventus (vedi focus) mentre il Napoli sfiderà l’Atalanta a Bergamo. Secondo Mario Sconcerti, intervenuto a Maracanà su TMW Radio, non bisogna fidarsi di un eventuale trionfo azzurro perché il campionato è lungo. Poi un commento sul ritorno di Brozovic

SFIDA E RITORNO – L’Inter sfida la Juventus domenica 6 novembre all’Allianz Stadium con il rischio che il Napoli possa dare una spallata definitiva al campionato. Mario Sconcerti però non si fida: «Una spallata l’ha già data, vedremo cosa accadrà in Juventus-Inter. Non fidiamoci però delle spallate, è un campionato equilibrato e poco prevedibile». Sconcerti dice la sua anche sul ritorno di Marcelo Brozovic (vedi articolo): «Cosa farà Inzaghi? Bisogna vedere come torna il croato, sicuramente lo farà giocare ma prima vuole vedere cosa farà la squadra senza di lui. Credo che siano problemi d’abbondanza e credo che a Inzaghi faccia solo piacere. Dal punto di vista tecnico la novità è stata Mkhitaryan, che ha alzato il livello della mediana».