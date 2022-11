Juventus-Inter, stesso obiettivo ma stato d’animo diverso: vietato perdere!

Juventus-Inter è una sfida importante che attualmente a livello di classifica vede le due squadre correre per lo stesso obiettivo. I nerazzurri vivono un momento certamente positivo mentre i bianconeri no, ma non è un aspetto che deve ingannare più di tanto

MOMENTI DIFFERENTI – Juventus-Inter è uno dei tre big match più attesi della tredicesima giornata di Serie A, che propone anche Atalanta-Napoli (senza Kvaratskhelia) e Roma-Lazio. La sfida che andrà in scena a Torino vede le due squadre correre fondamentalmente per lo stesso obiettivo seppur con un morale e uno stato d’animo completamente differenti. I nerazzurri, reduci da quattro vittorie consecutive in campionato e soprattutto dalla qualificazione agli ottavi di Champions League, hanno attraversato e superato il periodo di crisi compattandosi e ritrovando il gioco. I bianconeri hanno inanellato tre vittorie consecutive in Serie A (Torino, Empoli e Lecce) mentre in Europa hanno incassato cinque sconfitte in sei partite con conseguente retrocessione in Europa League.

Juventus-Inter, gara da dentro o fuori: l’obiettivo è lo stesso

La sfida sarà dunque una sorta di spartiacque per le posizioni più alte della classifica perché chi perde rischia di impantanarsi quasi irrimediabilmente staccandosi troppo dal treno delle prime quattro posizioni. Sia bianconeri che nerazzurri giocheranno dunque per la vittoria, un pareggio non servirebbe a nessuno. Per ora l’obiettivo è il quarto posto occupato dalla Roma e distante una sola lunghezza per l’Inter e tre per la Juventus. Il Napoli, ora come ora, è troppo distante (8 punti dall’Inter e 10 dalla Juventus), a meno che da Bergamo non arrivi un risultato agevole. A quel punto sì che Juventus-Inter potrebbe trasformarsi in un pesante dentro o fuori.