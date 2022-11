FOTO – La gratitudine per i tifosi dell’Inter Women da parte di Ajara: «Vi amo!»

Ajara pubblica un messaggio indirizzato ai tifosi dell’Inter Women sui suoi profili social. L’attaccante nerazzurra è grata di tutto il sostegno dimostrato dai propri fan e lo manifesta attraverso una lunga dedica.

GRATITUDINE – Ajara Nchout Njoya pubblica sul proprio profilo Instagram una dedica ai tifosi dell’Inter Women. Nello scatto condiviso sui social, l’attaccante nerazzurra è impegnata nel firmare autografi ai propri fan. Proprio in riferimento a loro, aggiunge: «I tifosi sono meravigliosi. Sacrificano il loro tempo e abbandonando le loro attività per seguirci ovunque andiamo, pur di spingerci alla vittoria. Ci sono anche quando tutto va male e ci aiutano a riprenderci. È un dare senza aspettarsi nulla in cambio. Vi amo!». Così la calciatrice camerunese esprime tutta la sua gratitudine nei confronti di chi continua a credere, sempre di più, nel potenziale della squadra di Rita Guarino.

Dopo aver vinto 0-5 in Coppa Italia Femminile (vedi classifica) contro il Cesena, l’Inter Women si fermerà per la sosta delle Nazionali. Poi affronterà la Fiorentina, il 19 novembre, per l’ultima giornata del girone d’andata di Serie A Femminile.