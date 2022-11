Juventus-Inter, Brozovic ok ma il centrocampo non si tocca! Un solo dubbio

Juventus-Inter è la sfida in programma domenica alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. Inzaghi, recuperato Brozovic (vedi articolo), fa le sue scelte di formazione con un solo dubbio in difesa. In attacco torna Dzeko dal 1′ con Lautaro Martinez. Di seguito le ultime di sportmediaset.it

RECUPERO – Juventus-Inter è uno dei big match della tredicesima giornata di Serie A, in programma a Torino alle ore 20.45. Simone Inzaghi va a caccia della quinta vittoria consecutiva mentre Massimiliano Allegri ha necessità di rialzare la testa dopo la sconfitta incassata con il Paris Saint-Germain. Il tecnico interista, che dovrà ancora fare a meno di Romelu Lukaku, recupera invece Marcelo Brozovic che andrà in panchina contro i bianconeri.

Juventus-Inter, un solo ballottaggio nella testa di Inzaghi

Per il resto i dubbi in vista di Juventus-Inter sono davvero ridotti al lumicino nella testa di Inzaghi. L’unico ballottaggio al momento è quello tra Acerbi e de Vrij in difesa dove invece, rispetto alla trasferta di Monaco, si rivedranno dal 1′ Skriniar e Bastoni davanti ad Onana. A centrocampo, nonostante il ritorno di Brozovic (vedi focus), Inzaghi non tocca nulla con l’ennesima conferma per il trio composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Sulle corsie esterne si rivedono Dumfries a destra e Dimarco a sinistra. In attacco, come detto, Dzeko e Lautaro Martinez con Correa pronto a subentrare.