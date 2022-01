Sconcerti: «Inter, Scamacca una certezza. Frattesi? Nuovo Marchisio»

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha commentato le strategie di mercato dell’Inter che punta a Scamacca e Frattesi per il futuro. Il noto giornalista sportivo ha fatto il punto sui due giocatori.

OCCHI AL FUTURO – All’Inter si pensa già al mercato del futuro, specialmente per quanto riguarda due dei più promettenti giovani italiani. Di cui ha parlato anche il noto giornalista Mario Sconcerti: «Scamacca penso sia già una certezza, Frattesi mi sembra il nuovo Marchisio, elemento di inserimento e intelligenza in mezzo al campo. L’Inter ha bisogno di questi inserimenti, soprattutto in mezzo».

Fonte – TMW Radio