Carnevali: «Scamacca? Nessuna valutazione. In Italia poche possibilità»

Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo, ha parlato a SportItalia di Raspadori e Scamacca, giocatori su cui (specialmente parlando del secondo) è attenta anche l’Inter.

NESSUNA CESSIONE – Carnevali ha parlato di Raspadori e della volontà di non cedere nessuno fino al mercato estivo: «Per Raspadori abbiamo avuto una richiesta da una società inglese, ma abbiamo rifiutato. Non vogliamo fare alcuna cessione nel mese di gennaio. La cessione di Boga ci ha permesso di sistemare la nostra situazione a livello economica, non abbiamo questa necessità di permettere altri trasferimenti».

POCHE POSSIBILITÀ – Carnevali ha poi parlato della situazione di Scamacca, seguito molto attentamente anche dall’Inter: «Non abbiamo mai fatto una valutazione economica di Scamacca. Molto dipende da chi ti chiede il giocatore. Inutile nascondere che oggi nel mercato italiano c’è poco spazio, ci sono poche possibilità economiche. Ma siamo fortunati che comunque le squadre all’estero cercano anche i nostri giocatori e questo per noi è un grande bonus, perché il calcio italiano è quasi morto».