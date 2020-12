Sconcerti: “Inter ora competitiva. Mercato e autofinanziamento? Normale”

Mario Sconcerti

Inter ora competitiva in Serie A, ne è sicuro Mario Sconcerti, noto giornalista italiano che nel suo editoriale su “Calciomercato.com” ha parlato anche del mercato di gennaio e del possibile autofinanziamento: nessuno scandalo, ma solo normale gestione di un’azienda.

AUTOFINANZIAMENTO – Inter ora competitiva, ma dovrà fare i conti con un mercato fatto di autofinanziamento, che a detta di Mario Sconcerti però non è del tutto anomalo: «L’Inter dopo dieci anni è tornata ad essere competitiva ma contemporaneamente annuncia di non voler più mettere soldi per rinforzarsi. Per ogni giocatore che entra, uno deve uscire, stando inoltre attenti agli equilibri degli ingaggi. È uno scandalo? No, solo qualcosa molto vicina alla normale gestione di un’azienda. Nel calcio la svalutazione è altissima, un giocatore non ha costi reali, costa molto più di quanto rende. Questo porta fuori dimensione l’intero bilancio, nessun imprenditore al mondo è più disposto a perdere decine di milioni l’anno per troppo tempo. Non hanno resistito Massimo Moratti e Silvio Berlusconi, si è indebitata brutalmente anche la Juventus. Questo dimostra che nel calcio conta vincere, ma cercare di vincere riempie sempre di debiti».

Fonte: Mario Sconcerti – Calciomercato.com