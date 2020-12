Gomez ha caratteristiche definite. Dove giocherebbe con Conte?

Alejandro Gomez e l’Atalanta sono molto vicini alla separazione definitiva. L’Inter è molto interessata, ma dove giocherebbe il Papu con Conte?

INTERESSE – Quale sarà la prossima squadra di Alejandro Gomez? Il numero 10 dell’Atalanta lascerà Bergamo con ogni probabilità; restano da decidere il momento e la destinazione. Riguardo quest’ultima, Milano sarebbe destinazione gradita all’argentino. Che potrebbe rimanere praticamente dov’è, e mantenere anche gli stessi colori. L’Inter è infatti tra i club più interessati alle prestazioni del Papu. Ma è il profilo giusto per alzare il livello tecnico dell’undici di Antonio Conte?

NUMERI – Le statistiche della carriera di Gomez sono note, ma è giusto ricordarle. Limitandoci solo al periodo all’Atalanta (dove arriva nel 2014), il Papu ha 59 reti in 250 presenze. Escludendo la prima stagione e quella in corso, ha sempre segnato almeno 6 reti in campionato. Il picco lo ha raggiunto nel 2016/17, con 16 gol in Serie A. E anche quest’anno, nonostante la rottura con Gian Piero Gasperini, Gomez è a quota 4 gol e 2 assist in campionato. Tuttavia questi numeri non sono sufficienti per leggere la qualità di gioco del Papu.

POSIZIONE – Gomez riesce ad incidere così tanto nel capitale offensivo dell’Atalanta anche grazie alla zona di campo in cui opera. Il 10 argentino è un fiero esponente della scuola sudamericana dei trequartisti. Ama spaziare su tutta la trequarti offensiva, muovendosi in funzione della ricerca del gol, o per aprire spazi ai compagni. Lo si può vedere benissimo nella sua heatmap stagionale, presa da SofaScore:

E sappiamo le difficoltà che un enganche così tradizionale può incontrare nel modulo di Conte. Un modo più consono per includere Gomez nell’undici nerazzurro dell’Inter sarebbe quello di schierarlo come seconda punta. Ossia come supporto che graviti attorno alla punta principale (Romelu Lukaku), e al tempo stesso intensifichi il dialogo con esterni e mezzali. Un esperimento del genere potrebbe funzionare?