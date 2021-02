Sconcerti: Â«Inter, Ã¨ quella che voleva Conte. Eriksen? Non essenzialeÂ»

Sconcerti: «Inter, è quella che voleva Conte. Eriksen? Non essenziale»

Condividi questo articolo

Mario Sconcerti

Mario Sconcerti ha parlato dell’Inter di Antonio Conte dopo la vittoria nel Derby contro il Milan, del centrocampista Christian Eriksen e non solo

NERAZZURRI – Queste le parole di Mario Sconcerti sull’Inter dopo la vittoria sul Milan nel Derby. «Vedo l’Inter molto avanti, è cresciuta ed è diventata quella che voleva Conte – ha dichiarato ai microfoni di “TMW Radio nel corso della trasmissione “Maracanà Show” -. Gioca con un 3-3-4 ormai, gli ci è voluto un po’ per convincere Perisic a certi sacrifici. Ed è riuscita anche la crescita di Lautaro. E’ diventato la vera aggiunta a Lukaku. Lautaro è un Dybala senza il problema del ruolo».

MATTONE – Sconcerti su Christian Eriksen in crescita. «Per me non è essenziale. Ma è quel ruolo che non è essenziale. Bravo Conte, con Eriksen ha comunque un mattone che prima non aveva».