FIGC, oggi si elegge il presidente: corsa a due tra Gravina e Sibilia

Gabriele Gravina

FIGC, oggi alle 10:30 circa ha preso il via l’assemblea per la presidenza del presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

ELEZIONI PRESIDENTE – FIGC riunita a Roma in questo momento per eleggere il nuovo presidente. I delegati, secondo quanto riportato da “Sportmediaset”, voteranno in presenza e presso l’Hotel Cavalieri Hilton. Di 276 aventi diritti al voto sono presenti 247: corsa a due tra il presidente uscente Gabriele Gravina (queste le sue proposte) in carica dal 2018 e il numero uno della Lnd, Cosimo Sibilia.