Sconcerti: «Brozovic stremato, si vede. L’Inter non vince un contrasto!»

Mario Sconcerti, in collegamento su Pressing, si è espresso sull’Inter e sulle difficoltà fisiche. Prende in considerazione Marcelo Brozovic, molto in difficoltà

STREMATI − Sconcerti analizza il momento dell’Inter dopo il KO di Udine: «L’Inter in questo momento fa poco. Per me è la squadra più forte ancora. Ma Barella non è Barella, Brozovic è stremato, si vede. Se hai questo tipo di stanchezza dopo un mese fai fatica anche in difesa. L’Udinese li ha presi con la corsa lunga. L’Udinese ha segnato nove gol con i centrocampisti, prima in Italia. Perché l’Inter non riesce a vincere un contrasto a metà campo!».