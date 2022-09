Biasin: «Inter, gol Barella e fine partita. Problema spogliatoio? Ho un dato»

Biasin duro nei confronti dell’Inter di Inzaghi dopo il KO di Udine. Squadra smarrita e atteggiamento non consono. Il giornalista a Pressing su Italia 1 illustra la situazione.

PROBLEMI − L’Inter capitola a Udine, l’analisi di Fabrizio Biasin: «Cos’è successo? Prima cosa, l’Udinese è una signora squadra. Ma la partita dell’Inter è finita dopo la punizione di Barella: non è possibile. È una squadra uguale a quello dello scorso anno tranne Ivan Perisic. La sola assenza di Perisic può fare la differenza? No. In più l’allenatore ha fatto degli errori importanti con i cambi. Non ha capito la partita, tre sconfitte su sette partite sono tantissime! C’è in qualche maniera un problema di spogliatoio, è da risolvere anche maniera forte. Vi dico un dato sulla corsa: l’Inter corre ma in modo diverso, alcuni vanno per conto loro».