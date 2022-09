Mauro: «Inter non malata come la Juventus! Cambi Inzaghi? Ci stanno!»

Mauro, su Pressing, in contro tendenza rispetto alla critica difende Inzaghi e sui cambi durante Udinese-Inter. L’ex giocatore poi differenza le difficoltà dei nerazzurri da quelle della Juventus

CONTROCORRENTE − Massimo Mauro difende le scelte di Inzaghi: «Se Simone Inzaghi leva Acerbi a dieci minuti dalla fine vuol dire che non ne aveva più, mica è scemo. Cambi al 30? Non è una follia. Con le facili ammonizioni di adesso puoi pensare di fare questi cambi, in modo da evitare una possibile espulsione. L’Inter non è malata come la Juventus, crea 4-5 occasioni a partita».