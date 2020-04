Sconcerti boccia l’Inter: “Non mi è piaciuta, Conte di più non poteva fare”

Condividi questo articolo

Inter, Juventus e Lazio sono le tre pretendenti allo scudetto, se mai la stagione di Serie A potrà arrivare al termine. Mario Sconcerti – intervenuto ai microfoni di “Maracanà”, in onda su “TMW Radio” – fa il punto sulle tre squadre e boccia i nerazzurri di Conte. Di seguito le sue dichiarazioni

BOCCIATURA – Inter, Juventus e Lazio, il campionato di Serie A 2019-2020 ripartirà da queste tre squadre non appena si potrà. Mario Sconcerti boccia i nerazzurri di Antonio Conte: «Io parlerei di due squadre, che sono emerse, ossia l’Atalanta e la Lazio. Né la Juventus né l’Inter mi sono piaciute molto. L’Inter è cresciuta ma non quanto avrebbe dovuto. Conte ha fatto cose eccezionali ma di più non poteva fare. Il salto più grosso lo ha fatto la Lazio, ha giocato il calcio migliore con una squadra molto importante».