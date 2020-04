Alborghetti: “Calcio? Iniziato a quattro anni poi mai piÃ¹ smesso. Mamma…”

Alborghetti: “Calcio? Iniziato a quattro anni poi mai più smesso. Mamma…”

Lisa Alborghetti, centrocampista dell’Inter Femminile, è una delle due protagoniste di #TogetherAsATeam: il format di InterTV con le giocatrici della squadra nerazzurra. Queste le sue parole

EMERGENZA – Lisa Alborghetti ha prima parlato di come sta vivendo l’emergenza sanitaria: «Sto bene. Si tratta di un momento particolare cercando di stare sereni. Purtroppo vivo in una zona poco tranquilla infatti sono di Nembro e i miei genitori di Alzano Lombardo, ma si cerca di pensare alle cose positive. È stato un mese abbastanza complicato. Ho la fortuna di avere il giardino e quindi mi alleno fuori».

PASSIONE – L’Alborghetti ha poi parlato di come è nata la sua passione per il calcio: «Io ho un fratello più grande, ma è stata mia mamma a volermi iscrivere contrariamente alle voci di quel periodo che dicevano che le ragazze non potessero giocare a calcio. Un suo amico allenava la squadra e quindi mi ha iscritto quando avevo 4 anni. Poi era quello che mi piaceva fare e non ho più smesso. Entrambi i miei genitori mi hanno supportata e sono stata fortunata in questo».