Scarnecchia: «San Siro deve scordarsi di Inter e Milan. Triste ma tardi!»

Dopo essersi pronunciato sul caso Acerbi, Roberto Scarnecchia dice la sua da ex calciatore anche su San Siro e sulle volontà di Inter e Milan circa lo stadio di proprietà.

ORMAI È TARDI – Roberto Scarnecchia, intervenuto su Microfono Aperto, dichiara: «Restauro di San Siro? Orma è tardi, i terreni sono già stati acquistati. Oltretutto San Siro è comunale, quindi non credo che ci possa essere la possibilità di venderlo – o svenderlo – ad una delle due squadre. Ormai è veramente tardi. Forse c’è un po’ di rammarico. Io ho giocato lì, sia come avversario che come protagonista del Milan. A me piange il cuore, ma ormai è tardi perché le società hanno preso una decisione diversa. Sarà uno stadio dedicato ai concerti e un qualcosa di diverso. Sarà importante ma non a livello calcistico, o forse lo diventerà per qualche altra squadra. Ma quello che è certo è che San Siro si deve scordare sia di Inter che di Milan».