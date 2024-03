Nainggolan: «Lukaku? Vedremo in futuro, deve ancora parlare dell’addio all’Inter»

Radja Nainggolan, in collegamento con Vox To Box, ha parlato del passato all’Inter di Romelu Lukaku e del suo futuro o meno con la maglia della Roma.

RINGRAZIAMENTO – Nel corso della chiacchierata su Vox To Box, il podcast a cui prende parte anche Mario Balotelli, Radja Nainggolan ha parlato del futuro di Romelu Lukaku alla Roma, con un accenno anche al passato del suo compagno di Nazionale con l’Inter. Queste le sue parole: «Per come sono fatto io, per l’opportunità che mi ha dato la Roma, rimarrei un altro anno. La Roma ha preso Lukaku nell’ultimo giorno di mercato. L’ha fatto con un contratto pesante e con una squadra che era praticamente fatta. Senza i giallorossi sarebbe rimasto a Londra senza giocare al Chelsea. Un riconoscimento verso questa Roma lo farei. Lui però è un personaggio diverso, dovrà ancora raccontare la sua storia dell’addio all’Inter e di come si sono lasciati. Lo sento spesso, ma non parliamo di calcio anche perché non mi piace parlarne con attuali calciatori. Non so cosa farà in futuro, ma se fossi al posto suo un ringraziamento alla Roma lo darei».