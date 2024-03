Ravanelli: «L’Inter ha strameritato! Per il Milan ora conta altro»

Ravanelli esclude che il Milan possa riaprire la corsa per il titolo, visti gli undici punti di distacco rispetto all’Inter con una partita in più. L’ex attaccante, durante la trasmissione Pressing Serie A su Italia 1, guarda la classifica.

IL VALORE – Per Fabrizio Ravanelli la vittoria del Milan di ieri sulla Fiorentina non è un messaggio all’Inter: «Credo che sia più importante per aver messo la Juventus a -6. Credo che per quanto riguarda lo scudetto non ci sia più niente da fare, l’Inter ha strameritato. Dispiace per il Milan: ci sono stati tanti infortunati all’inizio del campionato, non ha trovato quella continuità che oggi sta dimostrando di avere. Ha qualità da metà campo in avanti, deve registrare qualcosa in difesa. Però credo che abbia preso una strada importante per poter impostare un finale di stagione competitivo».