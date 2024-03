Adani: «Juventus domani può essere a -20 dall’Inter, uno scempio!»

Da tempo, come noto, Adani se la prende con Allegri e i pessimi risultati del 2024 della Juventus gli stanno dando ragione. Nella puntata di Pasqua del programma La Domenica Sportiva, su Rai 2, l’ex difensore fa notare il distacco possibile dall’Inter.

SEMPRE PEGGIO – A Daniele Adani interessa poco quanto ha detto Massimiliano Allegri dopo Lazio-Juventus. Ed è molto deciso: «Io non riprendo le parole di Allegri, io esprimo un mio concetto. I giocatori non hanno colpa perché sono scarsi? L’allenatore che negli ultimi dieci anni per nove ha preso il contratto con la Juventus ha ragione lui: contro Allegri vince sempre Allegri, perché – usando le sue parole – ha vinto sei scudetti e preso settanta-ottanta milioni di euro dalla Juventus. Come può competere con degli opinionisti? Ha sempre ragione lui. La società è appena cambiata, quindi non ha colpa Cristiano Giuntoli. Quindi, chi gli parla ai dodici milioni di tifosi della Juventus? Chi è che parla per questo scempio? Dico scempio non degli ultimi due mesi, di tre anni. Perché arrivi sedici punti dietro al Milan, diciotto dietro al Napoli e se l’Inter vince domani sei a -20? Io pongo delle domande, perché il mio pensiero lo conoscete bene».