Scarnecchia: «Roma-Inter, ecco la chiave di volta. De Rossi? Prova»

Sei ore e poco meno di qualche minuto al calcio d’inizio di Roma-Inter. In vista della partita delle ore 18 l’ex attaccante giallorosso Scarnecchia ha provato a capire dove si può vincere la sfida.

IL DUELLO – Roberto Scarnecchia, nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, ipotizza dove si deciderà il match delle 18 all’Olimpico: «La chiave di volta di questo pomeriggio? Difesa Roma, attacco Inter. Nel derby d’Italia 1-0 risultato stretto, comunque una partita particolare e se la sono giocata. La Juventus poteva anche pareggiare, ma l’Inter ha qualcosa in più: il risultato è stretto ma giusto».

LA SFIDA – Scarnecchia torna sulle parole di ieri di Daniele De Rossi: «Credo che sarà una prova, come ha detto lui. Sanno di dover avere timore dell’Inter ma non paura: è giusto che sia così. La Roma non ha nulla di meno dell’Inter, dev’essere solamente convinta delle sue forze. Quest’anno non ci sono squadre che hanno ammazzato il campionato, l’unica che lo sta facendo in parte è l’Inter. Ma ha alternato comunque delle grandi prestazioni ad altre meno buone. Ora avrà anche l’impegno in Champions League, vediamo se perderà qualche punto in campionato. La Juventus è a ridosso, però anche il terzo posto lo vedo blindato dal Milan: le prime tre si stanno delineando».