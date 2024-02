De Rossi: «Inter, nessuno è imbattibile. Siamo la Roma, possiamo vincere!»

De Rossi oggi in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Inter ha presentato la sfida che andrà in scena domani alle 18 allo Stadio Olimpico. Il tecnico giallorosso è abbastanza convinto riguardo la forza della sua squadra.

CONTRO L’INTER – Daniele De Rossi presenta così la sfida in programma domani con l’Inter: «Noi siamo pieni di giocatori forti quindi dovremmo avere coraggio. Ogni squadra del mondo è battibile e lo è anche l’Inter che è la squadra più forte del campionato. Si alza il livello rispetto le tre partite che abbiamo vinto dal mio arrivo. Cambia la metodologia di preparazione perché affrontiamo una squadra abituata a mantenere il dominio del gioco. Ci saranno però dei momenti in cui potranno soffrire, siamo consapevoli della nostra forza. Sfida emotiva per Lukaku? A me basterebbe che facesse la partita fatta col Cagliari, perché mi è piaciuto tantissimo: ha giocato per la squadra, ha allungato tanto la difesa del Cagliari e soprattutto perché ha tirato in porta cinque, sei o sette volte in porta. Poi certo, un po’ di emozione saprà gestirla. Io sto cercando di far partire un percorso per dare la consapevolezza che siamo tornati la squadra che contro le big vince. Sempre stata forte l’Inter, però abbiamo vinto in passato contro di loro. Rispetto per l’Inter, ma ci vuole un po’ di spavalderia. Noi siamo la Roma, non una squadra qualunque. Giocheremo davanti 65mila tifosi giallorossi. Se porti troppo rispetto poi diventa paura. Nella partita singola sono straconvinto che possiamo vincere».

UN RICORDO – De Rossi ricorda le sfide passate tra Inter e Roma: «Ci sono stati tanti anni in cui ci siamo battuti e giocati lo scudetto, le Coppe Italia. Era diventata un po’ una sfida a due, però a parte un caso hanno sempre vinto loro. Ho ricordi piacevoli di quelle sfide, mi dispiace non poter tornare a San Siro in questa stagione, però sarà bello incontrare dei ragazzi dell’Inter con la quale ho condiviso anche bei momenti in Nazionale. Il nostro obiettivo è quello di tornare a giocare questo tipo di partite con la differenza solo di di qualche punto».

RECUPERI – De Rossi parla dei giocatori in recupero e che probabilmente saranno presenti, almeno in panchina: «Renato Sanches è un elemento fondamentale così come il resto della squadra. Smalling? Stiamo recuperando diversi giocatori, si allenano e la condizione per molti sta tornando. Sono giocatori che ancora non ho visto. Sono convinto che saranno molto importanti».