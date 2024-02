Brambati: «Inter cambiata con Marotta, più meriti suoi che di Inzaghi»

Brambati parlando della forza dell’Inter si sofferma solo sui meriti dirigenziali e non sulla crescita dei giocatori e dunque di tutta la squadra grazie soprattutto a Simone Inzaghi. L’ex calciatore ne ha parlato in collegamento con TMW Radio.

ALTRI MERITI – Massimo Brambati parla così dell’Inter e dei meriti di tutta la squadra: «Io ho affrontato l’Inter dei record, era veramente straordinario e impressionante per come giocava e per gli interpreti. La società fa la differenza, oltre Marotta anche Ausilio che è migliorato tantissimo. L’Inter è cambiata quando è arrivato Marotta e dunque già con Spalletti ha costruito, poi con Conte e oggi Inzaghi. Quando tu hai a disposizione materiale di una certa qualità, il lavoro ti viene anche più facile. Inzaghi sicuramente ha grandissimi meriti, ma il maggior merito è dei dirigenti che gli mettono a disposizione dei giocatori di livello. A marzo Marotta voleva mandare via Inzaghi, se lui non vince le due partite col Porto e non gli va bene il sorteggio, la storia di Inzaghi è già finita».