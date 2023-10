Scarnecchia: «Debiti Inter? Anche la Juventus! Ribadisco un concetto»

Nel suo intervento relativo alla situazione economico-societaria dell’Inter, a Radio Sportiva l’ex calciatore Roberto Scarnecchia ha ribadito un concetto relativo a un eventuale fallimento del club nerazzurro.

DEBITI – Roberto Scarnecchia analizza così la situazione economica del club nerazzurro, citando anche altri club in difficoltà: «Anche la Juventus ha fatto un aumento di capitale. L’Inter non può farlo in questo momento? Arriverà qualcuno che lo farà. Ci sono tante situazioni che vanno verificate. Chiaro che non ha una situazione sana, come anche all’estero il Barcellona, per esempio. In ogni caso, ribadisco il mio principio, l’Inter non fallirà assolutamente».