Cauet: «Inter diversa dal Torino! Automatismi ben precisi»

Cauet, ex – tra le altre -, di Torino e Inter, ha espresso la propria opinione riguardo le differenze tre le due squadre che sabato si sfideranno alla ripresa del campionato. L’ex calciatore ne ha parlato in un’intervista a TorinoGranata.it.

DIFFERENZE – Benoit Cauet ha parlato così delle differenze tra Inter e Torino: «Sappiamo che per Juric l’individualità dei suoi giocatori è determinante, se stanno bene dal punto di vista fisico, per mettere l’avversario in difficoltà. Per l’Inter è diverso perché è una squadra che ha un gioco corale con automatismi e manovre ben determinate e questo è un punto di forza. Ciò che manca in questo momento a una o all’altra squadra va sopperito con la forma fisica dei giocatori e la concentrazione che può essere mancata come accaduto all’Inter con il Bologna nella fase difensiva poiché dopo essere andati in vantaggio di due gol non è possibile farsi rimontare quando si ha in pugno la partita. E anche il Torino con la Juventus non ha approcciato al meglio la partita e ha subito due gol su calci piazzati».

Fonte: TorinoGranata.it – Elena Rossin