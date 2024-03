Scarnecchia: «Acerbi ha sbagliato ma in campo cose peggiori!»

Roberto Scarnecchia giustifica in qualche modo Francesco Acerbi per l’episodio con Juan Jesus. Su Radio Sportiva spiega la sua posizione con attenzione.

EPISODIO – Roberto Scarnecchia spiega la sua posizione minuziosamente: «Acerbi–Juan Jesus argomento molto delicato, perché non so quello che è successo realmente. Le versioni sono diverse. La questione razzismo è molto profonda, se avesse detto Acerbi una cosa del genere o sbagliato a parlare non so. Visto che ho fatto il giocatore tanti anni e so quello che si dice in campo vi assicuro che si dicono anche cose peggiori. Ha sbagliato sicuramente Acerbi, deve pagare ma non la farei così grande come gli episodi di razzismo veri nei confronti di persone di etnie diverse».